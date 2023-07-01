Ефимов: На Ленинградском проспекте появится многофункциональный ледовый комплекс

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о планах создания ледового дворца на севере столицы. Его построит инвестор - ООО «Ледовый дворец «Красная Армия». Здание появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город выделил в аренду без торгов участок в 7,78 гектара. Соответствующий договор уже подписан.

«В спортивном комплексе появятся ледовая арена, тренировочная база, музей и билетная касса, а также отдельно стоящее здание инженерных систем», - отметил заммэра.

Адрес будущего дворца спорта - Ленинградский проспект, владение 39. Площадку уже освободили от расположенных на ней различных сооружений. Здание войдет в спортивный кластер ЦСКА. Горожане смогут приходить сюда не только на тренировки, но и игры своих любимых хоккейных команд.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор арендовал участок на пять лет. За это время ему предстоит полностью построить ледовый дворец.

«Общая площадь многофункциональной арены составит 118,6 тысячи квадратных метров, а спортивно-тренировочного комплекса – 50,6 тысячи «квадратов», – уточнил Гаман.

Напомним, благодаря МаИП в столице развивается инфраструктура районов, открываются дополнительные рабочие места и растут вложения в экономику города. Землю под МаИП застройщики получают от города без торгов. Аренда оформляется, как правило, на срок не более пяти лет. При этом столичные власти оказывают поддержку при создании инвесторами инновационных центров, высокотехнологичных производств, социальных и спортивных сооружений.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 2016 года земельные участки в столице были выделены для 573 МаИП. В их числе транспортно-пересадочные узлы, спортивные, образовательные, медицинские и промышленные объекты, гостиницы.