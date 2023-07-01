Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Северное и Восточное Измайлово

Дом, построенный по программе реновации на улице Константина Федина. Фото: sobyanin.ru.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году. Она началась с трех столичных районов - Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, где проживают почти 285 тысяч человек. Это уютные районы с хорошей экологией, однако дома в них давно требовали обновления. Именно здесь была построена первая многоэтажка по программе реновации. В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как эти районы развиваются сегодня.

«В феврале 2018 года жители пятиэтажки по улице Константина Федина начали переселяться в первый дом, построенный в Москве в рамках реновации по адресу: улица 5-я Парковая, д. 62б. В настоящее время заселяются уже 10 новостроек. Новые комфортные квартиры обживают или находятся на стадии заселения 6,5 тысяч жителей Ивановского, Восточного и Северного Измайлово. В общей сложности предстоит расселить 253 дома, в которых проживает более 50 тысяч человек».

Сергей Собянин отметил, что благодаря программе реновации свои жилищные условия улучшит почти каждый шестой житель этих районов.

Кроме новых жилых домов здесь активно строится социальная инфраструктура. За последние годы в этих трех районах появилось 8 новых детских садов – в них ходят почти полторы тысячи малышей. Модернизируются учреждения здравоохранения: капитальный ремонт сделали в филиале №3 поликлиники №175 на улице Молостовых, и до конца года реконструируют еще три здания.

«Выполнен капремонт в ряде учреждений социальной защиты. В их числе территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» филиал «Ивановский» (улица Челябинская, дом 5б), где открыт центр московского долголетия «Ивановское». Интересное клубное пространство для жителей старшего поколения планируется открыть и в Восточном Измайлово - на улице Первомайская, дом 107а», - рассказал Сергей Собянин.

Благодаря программе реконструкции старых советских кинотеатров здесь появились многофункциональные общественные центры «София» и «Саяны», ставшие новыми точками притяжения для жителей района. В «Софии» оборудовали современный кинотеатр, магазины, рестораны и развлекательные зоны. Еще один старый кинотеатр реконструируют на улице Первомайской.

Обновляются и столичные парки: в природный ландшафт бережно вписываются новые дорожки, зоны для отдыха и занятий спортом.

«Измайловский лесопарк - зеленое море на востоке Москвы. Мы сохраняем природную территорию в первозданном виде и при этом стараемся сделать ее удобной для посещения горожанами. Помимо Измайловского лесопарка, здесь есть другие живописные места, которые в каждое время года удивительны и притягательны. Мы привели в порядок Ивановский лесопарк. Переложили дорожки, вдоль тропинок поставили новые скамейки и урны. Для ребятишек разных возрастов оборудовали детские площадки. Не обошли вниманием и любителей физкультуры и спорта на свежем воздухе - к их услугам несколько площадок. Расширили и оснастили тренажерами площадку для выгула собак», - рассказал Сергей Собянин.