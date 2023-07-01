Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

Школьники из Москвы завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде Фото: из телеграм-канала Сергея Собянина

Московские школьники выиграли 11 медалей европейского чемпионата по географии. Соревнования проходили на английском языке в Сербии с 24 по 30 июня. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Серия испытаний включала в себя письменные и мультимедийные тесты, а также практические задания.

Москву представляли два состава: основной и юниоры. Основной завоевал восемь наград: два золота, пять серебра и одну бронзу. Юниорская команда забрала один полный комплект медалей: по одной золотой, серебряной и бронзовой.

— Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями! — написал мэр столицы в своем канале.

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