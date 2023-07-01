В московском метро эскалатор защемил лапу собаки Фото: стоп-кадр из видео

В московском метро эскалатор «зажевал» лапу собаки. Случилось это на переходе между Краснопресненской и Баррикадной. Очевидцы сняли кадры спасения четвероногого. Их опубликовал телеграм-канал «Москва Live».

На видео с места происшествия попал момент, как сотрудник ветпомощи осматривает животное.

Подробности случившегося неизвестны. Зажатая лапа повреждена. Ветеринары позже вынесут вердикт: можно ли будет сохранить конечность.

Некоторые комментаторы решили, что причиной случившемуся — неисправность техники. Однако большинство обвиняют хозяина: он должен был либо использовать переноску, либо взять питомца на руки. Некоторые все же встали на защиту владельца пострадавшей собаки. На их аргумент, что не каждого пса можно нести из-за большого веса (до 50 кг) оппоненты возражают, что в таком случае надо научить собаку вовремя слезать с эскалатора или не пользоваться им вовсе.