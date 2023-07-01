Синоптик Котилевская: жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть МКС в ночь на 2 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть Международную космическую станцию в период с 00:00 до 03:00 часов ночи 2 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской.

Международная космическая станция (МКС) будет находить над Москвой и Московской областью почти месяц — с 1 по 25 июля. Теоретически, во все эти дни ее можно разглядеть невооруженным глазом, но из-за пасмурности жителям нужно «ловить» момент.

С 12 ночи и до 3 утра синоптики прогнозируют малооблачность, поэтому вероятность увидеть МКС в этот период повышается.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

В прошлый раз увидеть космическую станцию без специального оптического оборудования можно было летом 2022 года.