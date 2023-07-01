Зоопсихолог Хватов: Собака в доме поможет справиться с тревожностью и депрессией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собаки в доме помогают преодолевать тревожные и депрессивные расстройства. Таким научным фактом поделился с Агентством городских новостей «Москва» кандидат психологических наук, зоопсихолог Иван Хватов.

Как и любые питомцы, собаки помогают справиться с дефицитом внимания и гиперактивностью, посттравматическим стрессовым расстройством, расстройством аутистического спектра, деменцией, тревожностью и эмоциональными расстройствами.

— Собаки также оказывают положительное воздействие при депрессии. Содержание собак, как в принципе и других питомцев, может приводить к развитию социальных навыков, терапии одиночества или более легкому перенесению этого самого одиночества, — рассказал Хватов.

Помимо психических расстройств четвероногие также могут «лечить» и заболевания различных органов. Так, научно доказана терапевтическая помощь собак при онкологии, хронических болях и сердечной недостаточности. Собаки улучшают качество жизни, тем самым продлевая ее.

Происходит лечение исключительно на психологическом уровне — оно зависит от отношения человека к собаке, то есть от позитивного контакта с другим существом. Такой же эффект достигается взаимодействием с близкими людьми.

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