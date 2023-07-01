Что произошло за день 1 июля 2023 года: главные новости Фото: Иван МАКЕЕВ

Средняя месячная температура июня в Москве была ниже климатической нормы, а наиболее интересный факт в том, что на юге города отклонение было больше, чем в центре. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На юге столицы температура воздуха была на 0,8 градуса ниже нормы, а в центре — на 0,4 градуса.

В Дептрансе напомнили москвичам, что в городе будет временно перекрыто движение первого и второго июля. Ограничения будут связаны с проведением праздника для выпускников.

При этом жители Москвы и Подмосковья ночью второго июля смогут увидеть в небе Международную Космическую Станцию. Ее можно будет наблюдать с 00:00 до 03:00 по московскому времени. Сама же МКС будет находиться на столицей до 25 июля, но из-за пасмурности нужно «ловить момент».

Также в московском метро произошел неприятный инцидент на эскалаторе. На переходе между Краснопресненской и Баррикадной в него «зажевало» лапу собаки. Очевидцы сняли на видео момент того, как сотрудник ветпомощи уже оказывает животному помощь.