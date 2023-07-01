Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

В 2023 году школу закончили 68 тысяч молодых москвичей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 1 июля, в Москве прошли выпускные вечера. Мэр города Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с успешным получением аттестата. В своем Telegram-канале глава города пожелал молодым москвичам здоровья, добра и удачи.

«Сегодня выпускной - особый вечер для 68 тысяч молодых москвичей. Поздравляю вас с успешным окончанием школы! Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми. И все эти годы вас согревала и вдохновляла родительская любовь. Берегите ее - как и воспоминания о родной школе. Уже завтра вы шагнете в новую, взрослую жизнь», - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что энергичным и амбициозным молодым людям по силам самые смелые планы и проекты. А такой динамично развивающийся мегаполис, как Москва, - лучших город для реализации юных талантов.

«Желаю вам, друзья, здоровья, добра и удачи. Будьте счастливы!», - пожелал Сергей Собянин.

Самый грандиозный праздник в честь выпускников пройдет в столичном парке Горького. Как ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, праздник для выпускников начнется в 20 часов и продлится до 6 часов утра, завершившись грандиозной дискотекой. На территории парка выпускников ждет интерактивная программа. Главными темами праздника станут «Первые» и «Наставники». Выпускники узнают истории великих первооткрывателей, внесших вклад в развитие цивилизации.

«Наши выпускники - это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всём. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян и впереди их ждет множество открытий. Дети уже очень ждут окончания экзаменов и возможности отдохнуть — на праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников. Московские выпускники привыкли к лучшему, и мы надеемся удивить их, поэтому приготовили масштабную программу», - сообщила Анастасия Ракова.