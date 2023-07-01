Сергей Собянин поздравил горожан со 100-летием московского спорта

Фигуристка Алина Загитова и фехтовальщица Карина Азнавурян на празднике в честь 100-летия московского спорта. Фото: В. Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

В этом году столица отмечает круглую дату – 100-летие московского спорта. Праздник, посвященный юбилею, проходит 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники». Здесь для горожан приготовили более 30 площадок со спортивными активностями. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил жителей столицы с вековым юбилеем московского спорта и рассказал об истории праздника.

«В этом году столица празднует 100-летие московского спорта. Конечно, физкультура и спорт развивались в городе и до 1923 года. Но именно тогда были учреждены Высший совет физической культуры и его московское отделение. С этого года и начинается отсчет современной эпохи развития столичного спорта», - написал столичный градоначальник.

Сергей Собянин также рассказал о программе праздника.

«По случаю юбилея в «Лужниках» устроили День московского спорта - пространство олимпийского комплекса превратили в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет. Для гостей подготовили больше 30 тематических площадок», - сообщил мэр Москвы.

Вокруг «Лужников» развернулась масштабная инсталляция, посвященная достижениям наших прославленных атлетов. Большинство мероприятий так или иначе были связаны с вековым юбилеем: в «Лужниках» установили 100 колец для стритбола, 100 настольных столов для тенниса и так далее. В центральной части оборудовали интерактивные фотозоны, рассказывающие хронику спортивной истории столицы.

Праздник спорта посетили олимпийские чемпионы. У гостей «Лужников» была возможность взять автографы у фигуристов Алексея Ягудина, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Александры Трусовой, гимнастки Яны Кудрявцевой, шахматиста Сергея Карякина, футболиста Артема Дзюбы, фехтовальщицы Карины Азнавурян и у других спортсменов. Вместе с участниками праздника на спортивные арены вышли профессиональные спортсмены и тренеры. Они помогали всем желающим попробовать свои силы в новых видах спорта. В программе также были запланированы мастер-классы от знаменитых чемпионов, марафоны тренировок более чем по 50 видам спорта, показательные выступления и паблик-токи. Для маленьких посетителей оборудовали специальную зону. Для ребят провели занятия по гимнастике, оборудовали памп-трек и площадку с радиоуправляемыми машинками.

Во второй половине дня в «Лужниках» начался большой концерт. Вход на него, как и на весь праздник спорта, был свободный. Хедлайнерами шоу стали Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Рита Дакота, группа «Pizza», Леша Сивк, Бьянка, Ольга Серябкина, Эльвира Т, Гречанник, Антон Токарев, Niletto и другие артисты.

Ожидается, что праздник в «Лужниках» посетят более 200 тысяч человек.