Облачность, кратковременный дождь и до +25 градусов ожидаются в Москве 2 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в воскресенье, 2 июля, прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит +23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного повысится и составит 737 мм ртутного столба — это по-прежнему сильно ниже нормы. В городе будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на понедельник синоптики обещают в отдельных районах грозу. Ветер, который преимущественно сохранит направление и скорость, во время нее станет порывистым и будет достигать 17 метров в секунду. В остальном характер погоды сохранится. Температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что в июне в Москве было в среднем холоднее климатической нормы.