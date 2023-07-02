Москвичи не смогут посмотреть на суперлуние 3 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале рассказала, что ближайшее суперлуние, когда Луна находится очень близко к Земле, произойдет 3 июля. Однако случится это днем, из-за чего в Москве видно ее не будет.

Произойдет явление в 14:40. Луна будет находиться точно на одной линии с Землей и Солнцем. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны в этот момент составит около 361 тыс. км.

Зато благодаря антициклону, который подарит ясную погоду, в ночь на 4 июля в Москве можно будет полюбоваться полнолунием. Восход луны произойдет в 22:51, а заход в 3:55.

Синоптик добавила, что термин суперлуние — ненаучный.

— Астролог Ричард Нолле ввел этот термин и предположил, что расстояние от Земли в это время составляет 367 000 километров. Каждое суперлуние у разных народов имеет свое название. Июльское – Луна Сена, Громовая Луна, Оленья Луна, — рассказала Позднякова.

В следующий раз явление можно будет наблюдать в начале августа.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 2 июля в столице можно было рассмотреть МКС.