На вторичном рынке жилья в Московском регионе 55% квартир продается без ремонта Фото: Евгения ГУСЕВА

На вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья 55% от общего объема предложения приходится на квартиры без ремонта. При этом за последний год число таких лотов выросло на 5%. Об пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Как объяснили эксперты, под эту категорию попадают квартиры в бетоне (то есть с голыми стенами), со старым ремонтом или убитом состоянии. Объединяет их в одну группу то, что в них нельзя сразу въехать и жить — покупателю понадобится сначала привести их в порядок.

Чаще всего стоимость таких объектов на 10-20% ниже. Именно это дает им шанс на конкуренцию. И все же спрос на квартиры без ремонта гораздо ниже, чем на «готовые» варианты. Он остается на уровне 30% от общего количества обращений. Продают такие квартиры в среднем за 3-4 месяца, в 2022 году срок продажи составлял на 1,5 месяца меньше.

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