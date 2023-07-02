Двое пьяных мужчин избили молодых людей около станции метро «Пролетарская» в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около входа на станцию метро «Пролетарская» в Москве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на компанию молодых людей. Они избили двух человек. Одного из подозреваемых задержали, второго ищут, рассказали в прокуратуре столицы.

К метро мужчины приехали на такси. Затем они проследовали к компании молодых людей. Ими двигало желание показать, что они лучше ребят. Беспричинно мужчины нанесли двум оппонентам многочисленные удары по различным частям тела.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о побоях. Его передали для расследования полиции так как были найдены признаки хулиганства.

Одного из злоумышленников, жителя Астрахани, задержали. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Местонахождение второго фигуранта устанавливают.

Ранее KP.RU писал, что мужчину, который сломал руку контролеру в Москве, приговорили к трем годам тюрьмы.