Авария с участием пяти автомобилей произошла на ТТК в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) перед развязкой с Звенигородским шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На кадрах с места ЧП невозможно понять, что произошло. Однако видно, что в стоявший в пробке автомобиль сзади врезался грузовик. От удара машина по инерции начала движение, зацепив впереди ехавшую. Таким образом собрался «паровозик» из четырех легковушек и замыкающего колонну грузового транспорта.

Движение в сторону Ленинградского проспекта оказалось затруднено. Однако спустя всего несколько минут в дептрансе сообщили, что все ограничения сняты, а проезжая часть освобождена. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в столице два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД. Полчаса потребовалась на то, чтобы дорожное движение пришло в норму.