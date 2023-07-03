Овчинский: На московском предприятии производят теплообменники для промышленных систем охлаждения

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленное оборудование во время работы выделяет много тепла и нуждается в охлаждении. Для этого используются специальные агрегаты - драйкулеры. Они тратят немного электроэнергии и быстро помогают «остыть» различным приборам. Например, в системах кондиционирования воздуха и серверах. Кроме того, их применяют во многих отраслях промышленности - стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и других. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичное предприятие теперь производит один из главных компонентов драйкулеров – медно-алюминиевые теплообменники. Прежде компания «Новая Орбита» привозила их с европейского рынка. Чтобы не зависеть больше от импорта, московский производитель решил максимально локализовать выпуск теплообменников в столице. Этому способствует открытие новой технологической линии.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Благодаря ей степень локализации производства в части изготовления драйкулеров составит около 99 процентов, - отметил глава ведомства. - В ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду».

Производственная линия состоит из оборудования, рассчитанного на разные операции. Подробностями поделился генеральный директор компании Владимир Косенко. Создание теплообменников включает такие этапы, как размотка, выпрямление и отрезка тонкостенных медных трубок, производство алюминиевых ламелей, усиление ламелей из оцинкованной стали, обработка медных трубок после сборки изделия.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания запланировала открытие еще одной линии - по выпуску микроканальных теплообменников. Они служат конденсаторами в холодильных установках. В списке производимых предприятием изделий не только драйкулеры, но еще, например, компрессорные холодильники с водяным и воздушным охлаждением, различные виды насосных и фильтрующих станций, открытые и закрытые резервуары. Инновации для промышленного холодильного оборудования придумывают свои инженеры, разработчики и конструкторы компании.

Напомним, при открытии производств в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность пользоваться качественной инфраструктурой города и столичными программами поддержки бизнеса. Для них доступны свыше двадцати мер помощи, среди которых также субсидии и целевые займы.