Переменная облачность, небольшой дождь и до +25 градусов ожидаются в Москве 3 июля

Атмосферное давление составит около 738 мм рт. ст. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 3 июля, прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, но обойдется без дождей. Столбик термометров покажут плюс 12-14 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Днем 4 июля будет сухо и тепло. Температура воздуха составит плюс 25-27 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве к концу недели воздух прогреется до +30 градусов. Температура будет на несколько градусов выше нормы климата.