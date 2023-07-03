«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и ветра

В Москве порывы ветра будут достигать 15 м/с, в Подмосковье – 17 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В Москве предупреждениедействуетдо 09:00 3 июля, по области — до 10:00 3 июля, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили о сильном ветре до вечера понедельника. В Москве порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, в Подмосковье – 17 метров в секунду. Во время непогоды местных жителей призывают быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не парковать автомобили под деревьями.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 3 июля ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит около плюс 25 градусов, ночью – плюс 12-14 градусов.