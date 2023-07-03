На станции «Пыхтино» приступили к монтажу панелей с изображением самолетов

Фото: АО «Мосинжпроект»

Солнцевская линия метро растет. На ней строятся еще две станции – «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». На дополнительном участке длиной 4,9 километра также появится метромост через реку Ликову. В результате ускорятся поездки пассажиров в Новой Москве, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал подробнее о создании «Пыхтино». Ее украсят графические изображения отечественных самолетов.

«Алюминиевые панели, к монтажу которых недавно приступили, являются одним из основных материалов отделки платформенного участка, – отметил заммэра. – На одной из путевых стен устанавливают специальные панели с изображениями самолетов».

На панелях, изготовленных на одном из предприятий Беларуси, отображается история российской авиации – от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204.

Некоторые другие детали на станции также напомнят о полетах. Для этого на потолке разместят десять световых конструкций в виде самолетных турбин. Первая из них уже обрела окончательный облик. На каркасе завершен монтаж светового оборудования и декоративных алюминиевых панелей.

Авиация стала главной темой дизайна «Пыхтино», поскольку около нее проходят улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Некоторыми подробностями работ на самой станции поделился генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов. Пол и цоколь путевых стен почти полностью облицевали гранитом на платформенном участке. Теперь строители заняты отделкой наклонного хода эскалатора между платформой и вестибюлем станции. Для этого используют гранитные плиты и алюминиевые панели, уточнил Юрий Кравцов. Здесь также начали монтировать светильники.

Напомним, в строительстве Солнцевской линии участвовали специалисты «Мосинжпроекта». Этот год для холдинга стал юбилейным – ему исполняется 65 лет. Всего с 2011 года компания в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика построила в Москве 70 станций, более 150 километров путей и 11 электродепо метро.

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