Мужчину будут судить за растление школьницы на юге Москвы

Обвиняемый полностью признал вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве перед судом предстанет 29-летний мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении школьницы, сообщили в столичном главке СК РФ.

Так, с ноября 2019 по апрель 2020 года мужчина домогался к девочке 2006 года рождения. Обвиняемый совершал «развратные действия» в учебном заведении. По данным телеграм-каналов, насильник работал в школе учителем биологии.

Мужчину задержали. В отношении его возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Расследование завершилось, материалы дела передадут в суд. Следователи провели допросы, назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую, обвиняемый полностью признал вину.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку в подъезде жилого дома. Злоумышленника задержали и арестовали.