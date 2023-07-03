В Москве полицейские нашли в чемодане пассажира такси гашиш и мефедрон

Подозреваемый вез наркотики в столицу с целью дальнейшего сбыта Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве автоинспекторы и полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ У него изъяли 300 г мефедрона и 190 гр гашиша, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

На Рублевском шоссе правоохранители остановили машину такси для проверки документов. Во время общения с водителем пассажир, находящийся в салоне, сильно нервничал, поэтому его решили досмотреть. В чемодане мужчины обнаружили пакеты с неизвестным веществом, обмотанные изолентой. Экспертиза показала, что это наркотики – мефедрон и гашиш.

Задержанный пояснил, что вез запрещенные вещества в Москву для дальнейшего сбыта. За эту работу ему обещали заплатить 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье у кладбища задержали закладчика с наркотиками в нижнем белье. У мужчины изъяли 37 свертков с метадоном и героином.