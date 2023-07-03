Синоптик Позднякова предупредила о возвращении дождей в Москву

В Москву с четверга вернутся дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москву с четверга, 6 июля, вернутся дожди. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 градусов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на ведущего специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, с 4 по 7 июля в столице будет жарко – температурный фон будет на два-три градуса выше нормы. Во вторник и пятницу осадков не прогнозируется, но уже со среды характер погоды изменится: пройдут дожди.

«В четверг и пятницу днем местами возможно развитие кучевой облачности, небольшой кратковременный дождь. В субботу осадков уже будет больше…», - уточнила специалистка. Позднякова добавил, в столицу вернется атмосферный фронт, а ветер изменит свое направление с южного на северо-западное.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 3 июля. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, воздух прогреется до +25 градусов.