Агрессивного мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу в Москве

В Москве агрессивного мужчину госпитализировали в психиатрическое учреждение Фото: Андрей КАРА

В Москве агрессивного мужчину госпитализировали в психиатрическое учреждение, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что москвич взял в заложники семью – трех женщин и грудного ребенка – и угрожал убить их. Инцидент якобы произошел на Староволынской улице. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что эта информация ложная.

Как выяснилось, житель столицы, находясь в неадекватном состоянии, начал вести себя агрессивно, «буянить». Его госпитализировали в больницу. На фоне чего у мужчины произошло обострение, выясняется.

Ранее KP.RU писал, что 14 июня мужчина ранил дочь и жену и забаррикадировался в квартире на юго-западе Москвы. Женщине и девушке удалось выбежать на улицу, их передали медикам, они остались живы. В это время агрессивный москвич выпрыгнул из окна шестого этажа, его госпитализировали в больницу.