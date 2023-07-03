В Царицыно поставили рекорд по самой массовой медитации в России

2 июля в парке Царицыно более тысячи человек пытались познать себя Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Наша ограниченная личность превращается во всеведущее, всезнающее, всемогущее существо. Внутри нас нет границ и рамок, только безграничное поле энергии и возможностей, - под такие «мантры» 2 июля в парке Царицыно более тысячи человек пытались познать себя.

Массовый сеанс медитации провели представители радио Relax FM, его приурочили к 9 Международному дню йоги. Со стороны это выглядело довольно странно: в 9 утра на небольшом расстоянии друг от друга на разноцветных ковриках, постеленных поверх зеленой лужайки, с закрытыми глазами сидит огромное количество людей, которые прислушиваются к музыке и голову «ведущего» (или йога-практика), который пытается направить их поток сознания в нужное русло.

Представитель Книги рекордов России в это время занимался важным делом — считал всех приходящих и уходящих, в итоге был зафиксирован рекорд по самой массовой одновременной медитации в стране: в ней участвовали 1190. Интересно, что одновременно в интернете шла еще и видеотрансляция, к которой можно было присоединиться онлайн из дома. Но пересчитывать онлайн-медитирующих уже не стали.