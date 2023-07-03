В столице спасли мужчину, упавшего в Москву реку

Мужчину вытащили из воды и передали медикам. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Мужчина упал в Москву-реку, его спасли сотрудники поисково-спасательной станции «Кожухово», сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечера 2 июля. Спасатели патрулировали акваторию Кожуховского затона, в это момент и сообщили, что человек упал в Москву-реку. Специалисты оперативно прибыли на место, вытащили мужчину из воды и на борту катера доставили к причалу «Кленовый бульвар». Пострадавшему оказали первую помощь, а затем москвича передали медикам. Информация о его состоянии не уточняется.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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