Автомобиль перевернулся после ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве произошла авария с участием двух легковушек. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В Москве 3 июля на Ленинградском проспекте произошла авария: столкнулись две легковушки, одна из них перевернулась на крышу. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента ГОЧСиПБ.

На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты стабилизировали автомобиль и оказали пострадавшим первую помощь. От госпитализации участники ДТП отказались. Автомобили сильно повредились. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что трактор загорелся в столичном районе Покровское-Стрешнево. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности транспортного средства.

Кроме того, в Москве один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на Ташкентской улице. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.