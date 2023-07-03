Жителя Новой Москвы, выстрелившего в сыны из ружья, арестовали

В Новой Москве под стражу заключили мужчину, стрелявшего в сына из ружья Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве под стражу заключили 63-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство сына. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 2 сентября 2023 года, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина заявил, что не собирался стрелять в молодого человека, а хотел отстрелять патрон. Он признал вину, но в ходе судебного заседания возражал против ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве отец во время пьяной ссоры чуть не убил сына. Он выстрелил в 29-летнего мужчину из ружья, пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о покушении не убийство. Назначены необходимые экспертизы, в том числе баллистические.