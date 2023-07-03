Прокурор запросил для женщины, сбившей мать и ребенка в Москве, 9,6 года колонии

В Москве прокурор запросил 9,5 года колонии женщине, которая на машине сбила насмерть мать с ребенком Фото: прокуратура Москвы

В Москве прокурор запросил 9,6 года колонии общего режима для виновницы смертельного ДТП на ул. Свободы, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Гособвинитель попросил признать 38-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. б ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Также прокурор призвал лишить женщину водительских прав на три года.

Напомним, авария произошла 27 ноября 2022 года. KIA вылетела на тротуар и задавила пешеходов. В результате ДТП погибла женщина и ее маленький сын, еще один ребенок попал в больницу. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщину задержали и заключили под стражу.