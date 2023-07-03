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НовостиПроисшествия3 июля 2023 15:58

РЕН ТВ: супругов избили в театре в Москве за съемку видео для соцсетей

На семейную пару напали агрессивные посетители
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Полицейские задержали трех человек

Полицейские задержали трех человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве семейную пару избили в театре за съемку видео для социальных сетей, сообщил РЕН ТВ.

По данным источника, супруги решили записать отрывок выступления на видео, однако некоторым посетителям не понравилось, что они попали в кадр. Они потребовали удалось запись, но пара отказалась это делать. Из-за этого между гостями театра произошла потасовка: посетители ударили девушку за съемку и попытались забрать у нее телефон.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Правоохранители задержали двух женщин и одного мужчину. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве отец во время пьяной ссоры выстрелил из ружья в сына. Молодой человек попал в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.