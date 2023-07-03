Жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве на этой неделе

В Москве на этой неделе будет жарко, но дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на этой неделе ожидается жаркая, но дождливая погода. В течение нескольких дней столбики термометров будут показывать почти +30 градусов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, в ночь на вторник, 4 июля, температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. В среду и четверг в столице будет еще жарче – до +28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 7 июля, вновь будет дождливо, но довольно тепло – от +23 до +28 градусов. В субботу, 8 июля, небо затянут облака, местами снова пройдут дожди. Температура воздуха составит +21…+26 градусов.

Как писал KP.RU, ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что дожди вернутся в Москву 6 июля. По ее словам, самые интенсивные осадки стоит ждать ближе к выходным.