Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Новой Москве и Московской области

Атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку беспилотников в Новой Москве и Московской области.

По его словам, во вторник, 4 июля, была совершена еще одна попытка атаки украинских дронов на ТиНАО и Подмосковье. Их отразили силами ПВО, БПЛА ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются», - добавил градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее KP.RU писал, что губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о падении двух беспилотников под Наро-Фоминском. Они рухнули на подлете к складам воинской части. Разрушений и пострадавших не было. Воробьев призвал местных жителей не волноваться.