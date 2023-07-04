Переменная облачность и до +27 градусов ожидаются в Москве 4 июля

Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве во вторник, 4 июля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, что близко к норме климата. В ночь на среду характер погоды практически не изменится, будет облачно, обойдется без дождей. Столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов, будет дуть слабый ветер.

Днем 5 июля в столице будет еще жарче – температура воздуха составит около 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферные осадки не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве на этой неделе. Температура будет колебаться от +21 до +28 градусов.