Пьяный мужчина ранил знакомого ножом в центре Москвы

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве следствие ходатайствует об аресте 37-летнего мужчины, напавшего на знакомого с ножом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля, на ул. Центросоюзная. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 41-летним знакомым и ударил его ножом в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

Злоумышленника задержали, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранты изберут меру пресечения. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве отец выстрелил в сына во время пьяной ссоры. 29-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение, а его родителя задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.