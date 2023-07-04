На станции «Корниловская» Троицкой линии метро полностью готово остекление южного входного павильона

Фото: АО «Мосинжпроект»

На Троицкой линии метро строится участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» с 11 станциями. Одна из них - «Корниловская». Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал подробнее о выполненных на ней работах.

«В рамках создания южного вестибюля будущей станции «Корниловская» Троицкой линии метро выполнено остекление наземного входного павильона, - отметил заммэра. - Кроме того, завершается монтаж его кровли».

По его словам, в подземном южном вестибюле ведется устройство гидроизоляции и отделка технической зоны со штукатуркой и шпатлеванием стен.

Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, земляные и монолитные работы на «Корниловской» приближаются к финишу. Станционный комплекс готов на 60 процентов.

«Всего на объекте уложено свыше 25 тысяч кубометров бетона и выполнено порядка 45 тысяч кубометров грунта обратной засыпки котлована», - уточнил Кравцов.

Сейчас специалисты монтируют инженерные системы, в том числе воздуховоды, а также занимаются архитектурной отделкой помещений. Параллельно идет монтаж подсистем для дальнейшей установки облицовочных панелей. Их разместят на путевых стенах и потолке пассажирской зоны платформы.

Напомним, в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стройплощадке станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Новая ветка растянется на 40 километров. При этом она свяжет платформы Московского центрального кольца (МЦК) с Троицком в Новой Москве. Маршрут пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа города. Линия сможет обслуживать примерно 100 тысяч пассажиров в сутки. Вдоль нее живет около миллиона человек. Плюс к этому еще несколько сотен тысяч работают или учатся в соседних с будущим станциями кварталах.

ГК «Мосинжпроект» отвечает за строительство девяти станций новой линии - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская». Всего в столице при участии компании с 2011 года открыто более 152 километров линий и 70 новых станций метро, построено и реконструировано 11 электродепо.

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