Москвич предстанет перед судом за избиение и изнасилование бывшей девушки

Расследование уголовного дела завершилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве будут судить 37-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности девушки, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 9 апреля 2023 года в квартире на ул. Демьяна Бедного. Обвиняемый избил бывшую девушку, замотал своей жертве руки и ноги скотчем и надругался над ней. Мужчину задержали, в отношении его возбудили два уголовных дела – о незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера.

Следователи провели необходимые следственные действия, назначили экспертизы и доказали виновность фигуранта. При этом мужчина не признал вину. В ближайшее время материалы дела направят в суд.

Ранее KP.RU писал, что мужчину будут судить за растление школьницы на юге Москвы. Обвиняемый домогался до девочки в учебном заведении.