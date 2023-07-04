Диетолог Королева рассказала, какие крупы можно есть на диете

Диетолог порекомендовала есть каши на завтрак три-четыре раза в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гречка, киноа, геркулес, амарант и цельнозерновой рис не сильно повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их можно есть на диете, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Маргариту Королеву.

Эксперт посоветовала выбирать каши из круп, с которых не сняли оболочку. Дело в том, что в оболочке много витаминов, минеральных веществ и растительной клетчатки, необходимых при похудении.

«Если любая из круп максимально промышленно переработана, гликемический индекс такого продукта возрастает. И в нем будет больше простых углеводов, которые нам не нужны», - уточнила врач.

Королева добавила, что одной из самых доступных круп является гречка. Она дает организму много энергии и способствует нормальному функционированию при снижении веса. Также при диете можно есть киноа, рис, амарант, геркулес длительной варки.

Лучше всего употреблять каши на завтрак три-четыре раза в неделю. Чтобы блюдо стало еще полезнее, в него можно добавит семечки, орехи, ягоды и фрукт.

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