Овчинский: Для участников проекта «Открой#Моспром» началась регистрация на пятый сезон экскурсий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С 10 по 28 июля открыт вход на 25 промышленных предприятий для участников проекта «Открой#Моспром». Это уже пятый экскурсионный сезон на фабриках и заводах города. Желающие уже могут зарегистрироваться на понравившийся тур. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В течение трех недель для участников проекта проведут более 150 экскурсий и около 100 мастер-классов, познакомят с работой 25 промплощадок столицы», - отметил глава ведомства.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, доступны также и онлайн-туры. Сейчас можно посмотреть четыре выпуска на сайте и в соцсетях проекта. Среди них - видео сборки готовой квартиры на заводе «МонАрх» и разработки перспективных моделей насосной техники ЛГМ. Кроме того, зрители познакомятся с компаниями легкой промышленности в отраслевом кластере «Кунцево». А еще узнают, чем полезны изделия, созданные на производстве «Траяна».

Лично прийти в цех и своими глазами увидеть производственный процесс гостей приглашают, например, предприятия по выпуску лифтовых кабин, косметики, напитков, обучающих игровых наборов, обоев, часовых механизмов и другие. На мастер-классах посетители научатся готовить кондитерские лакомства и даже настоящий космический хлеб, да-да, тот самый, что на «столе» космонавтов во время полета.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, проект «Открой#Моспром» уже привлек свыше 11,6 миллиона участников. За пять лет его действия состоялось более двух тысяч экскурсий по предприятиям города и свыше 500 мастер-классов.

В июне этого года проект стал лидером в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Он отмечен уже семью наградами.