Пожар в здании в Столешниковом переулке в Москве локализовали

Пожар в административном здании в центре Москвы локализовали. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве локализовали пожар в административном здании на Столешниковом переулке. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Напомним, пожар вспыхнул в центре Москвы 4 июля в 13:37. На место происшествия оперативно прибыли пожарно спасательные подразделения, горела кровля здания на площади 100 квадратных метров. Через полтора часа – в 15:00 – пламя удалось остановить. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

UPD: В 15:41 пожар потушили.

Ранее KP.RU писал, что крупный пожар произошел в Химках в здании бывшей мебельной фабрики - горел склад с лакокрасочными материалами. Возгорание локализовали на площади 2,5 тысячи «квадратов». Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура индицировала проверку по факту ЧП.