Воду раздают на автовокзалах и автостанциях Москвы из-за жары

На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве начали бесплатно раздавать бутылки с водой на автовокзалах и автостанциях из-за аномальной жары, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта 4 июля.

«В город пришла жаркая погода, и чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаем питьевую воду…», - уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что бутылки с водой пассажиры могут взять на автовокзалах «Северные ворота» и «Саларьево», а также на автостанции «Орехово». Список автовокзалов и станций при необходимости будут корректировать.

Ранее KP.RU писал, что в Москве во вторник ожидаются переменная облачность и до +27 градусов. При этом с каждым днем в городе будет становиться еще теплее – воздух будет прогреваться до +30 градусов. Но несмотря на летний зной в столице местами продолжат идти кратковременные дожди.