Сергей Собянин выделил грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Воздушная защита Москвы станет более эффективной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант научно-производственному объединению «Алмаз» на совершенствование систем противовоздушной обороны столицы. Соответствующее постановление глава города подписал во вторник, 4 июля.

«Правительство Москвы приняло решение о выделении гранта НПО «Алмаз» имени академика Александра Расплетина на совершенствование систем ПВО с учетом актуальных вызовов и угроз. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Грант, выделенный из бюджета города, будет направлен на повышение эффективности работы систем обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

«Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона», - отметили в пресс-службе.

«Алмаз» является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Специалисты НПО занимаются разработкой зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. Предприятие входит в состав концерна «Алмаз-Антей».

Напомним, утром 30 мая несколько зданий в столице получили незначительные повреждения после атаки беспилотников. Никто из жителей домов, атакованных летательными аппаратами, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, врачи осмотрели пострадавших на месте. Жители поврежденных домов были срочно эвакуированы, на месте происшествия работали экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. Несколько часов спустя специалисты признали ситуацию безопасной, и жильцы вернулись в свои квартиры.

Сергей Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь с ремонтом поврежденных зданий и выделить средства на их устранение из бюджета города. Спустя два дня после атаки дронов мэр города сообщил в своем Telegram-канале, что все повреждения оперативно устранены.

«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах», - рассказал Сергей Собянин 1 июня, уточнив, что специалисты также обследовали конструкции домов на предмет скрытых дефектов.