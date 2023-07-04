Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Собянин выделил грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению «Алмаз» им. А.А. Расплетина на улучшение систем противовоздушной обороны (ПВО). Советующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что деньги, выделенные из городского бюджета, направят на улучшение систем мониторинга воздушного пространства. ПВО будут быстрее выявлять дроны и другие летательные аппараты, например, БПЛА. Ожидается, что это повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры столичного региона.

Ранее KP.RU писал, что утром 4 июля Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в Новой Москве и Московской области. Дроны сбили, никто из жителей не пострадал. На месте работали сотрудники экстренных служб. В Министерстве обороны РФ уточнили, что беспилотников было пять – четыре в ТиНАО и один в Одинцовском округе.