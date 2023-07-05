Овчинский: Московский разработчик начинает производство комплекса для выездных медосмотров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Различные медицинские приборы и другую продукцию, в том числе для телемедицины, в Москве производят свыше сотни компаний. Среди них - ООО «Нобилис». Его специалистами создан мобильный комплекс, который позволяет проводить выездные проверки здоровья. С помощью этого изделия весом примерно 20 килограммов можно выполнить почти все процедуры стандартного медосмотра. Например, водителя перед рейсом или сотрудника предприятия до начала смены. Компактным устройством можно пользоваться там, где удобно.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, комплекс успешно выдержал опытное тестирование. Теперь ведется подготовка к серийному выпуску.

«В год компания планирует выпускать не менее 100 комплексов, - отметил глава ведомства. - Первые десять изделий заказчики получат осенью этого года».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В базу данных переносного устройства заранее заносятся сведения о работниках, что позволяет затем быстро найти нужного человека в системе и провести медосмотр. При этом измеряются температура тела, рост, вес, артериальное и глазное давление. А еще «умная» машина делает ЭКГ и спирометрию. Вся эта информацию потом автоматически попадет в медицинскую информационную систему (МИС). В результате плановая проверка здоровья проходит оперативно.

Разработчик выпускает десять видов комплексов для медосмотров. Ими пользуются примерно на 600 предприятиях в разных регионах России. Как пояснил генеральный директор компании Сергей Чинилов, созданный комплекс для выездных диспансеризаций обеспечил нужды рынка в автоматизированном получении данных и их внесении в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

«Это позволяет избегать ошибок ручного ввода и сократить количество рутинных операций у медработников», – уточнил представитель предприятия.

Напомним, при размещении своих производств в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта и пользуются качественной городской инфраструктурой. При этом столица предлагает им различные меры системной поддержки.