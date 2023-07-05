Багреева: с начала года в Москве утверждены 15 новых комплектов типовой документации

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева рассказала об утверждении типовой документации для участвующих в городских конкурсах заказчиков. В этом году уже утверждено 15 новых комплектов для таких целей. В 2022 году по этим предметам состоялось 1,3 тысячи госзакупок. Их общая сумма достигла 12 миллиардов рублей. Большинство новых типовых наборов касаются городского хозяйства и здравоохранения.

«В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов», - отметила столичный министр.

По ее словам, сейчас во время закупок столичные заказчики могут воспользоваться 441 комплектом типовой документации. В них указаны товары, услуги и работы, которые чаще всего покупаются по данным на 1 июля этого года. Благодаря этому закупочные процедуры становятся прозрачнее. Кроме того, ошибок при разработке технического задания с каждым разом все меньше. А бюджет города экономит существенные суммы.

Помимо этого, Департамент экономической политики и развития города продолжает готовить обязательные для использования во время закупок справочники характеристик и их значений на товары, приобретаемые столичными заказчиками. В них прописаны общие для каждого заказчика города требования. Это позволяет избежать их завышения по «персональным» параметрам конкретного поставщика. Плюс ко всему оптимизация трудозатрат заказчиков на составление спецификаций в закупочных документах обеспечивается за счёт структурированного описания через характеристики всей товарной группировки. Такое описание на 1 июля 2023 года составлено для 66 позиций товаров. Как уточнила Багреева, сумма проведенных по ним в прошлом году закупок достигла 1,14 миллиарда рублей.

Столичное ведомство участвует в том числе и в работе Экспертного совета при Минфине России, занятого формированием и ведением каталога товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Этот документ используют заказчики по всей стране. С января по июнь 2023 года Экспертный совет рассмотрел и утвердил предложения для создания или корректировки позиций каталога, касающихся 353 предметов закупок. Разработку 56 из них обеспечил Департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы.