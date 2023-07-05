Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера

Один из участников участник конкурсов придумал систему мониторинга трубопроводов, помогающую найти утечки. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В технологических конкурсах Московского инновационного кластера приняли участие более 700 проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что половина из протестированных решений уже нашла применение на крупных предприятиях.

«Больше 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера. Треть из них прошли пилотирование, а половину из протестированных решений уже внедрили на предприятия крупного бизнеса», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал о самых интересных проектах победителей и финалистов конкурсов. Один из них создает инновационные покрытия из порошковых проволок, устойчивых к износу и коррозии, и выдерживающих действие температур до 1,7 тысячи градусов. Другой участник конкурсов придумал систему мониторинга трубопроводов, помогающую найти утечки на основе комплекса вибро-акустических датчиков собственного производства и геоинформационных сервисов. Еще один разработчик создает импортозамещающее оборудование и программное обеспечение для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.

Мэр Москвы напомнил, что с 2020 года на платформе i.moscow Московского инновационного кластера было проведено 26 технологических конкурсов. Они охватывали самые востребованные направления, такие, как инновации в образовании, здравоохранении, агропромышленном комплексе, туризме, транспорте, промышленности, автомобилестроении, производстве беспилотников, обеспечении мобильной связи нового поколения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как благодаря городским грантам импортозамещающие компании оборудовали новые производственные и лабораторные помещения. По словам мэра, городские власти одобрили гранты на общую сумму больше 800 миллионов рублей 14 импортозамещающим компаниям. На эти средства в Москве уже создано более 5,5 тысячи квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений. Среди получивших гранты компаний – производители медицинского оборудования и изделий для нужд здравоохранения столицы.