Ефимов: На западе и северо-западе Москвы инвесторы построят и передадут городу четыре образовательных учреждения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Строительство новых социальных сооружений в двух округах столицы анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Речь идет о детсаде на 350 мест, двух школах и образовательном комплексе на 2,9 тысячи учеников. Их возведут и передадут городу инвесторы в рамках договоров участия, согласованных в июне 2023 года.

«В проекты будет инвестировано более восьми миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Учреждения образования должны быть построены с 2024 по 2028 год».

Напомним, действующий по решению мэра Москвы Сергея Собянина с февраля 2021 года порядок позволяет обеспечивать горожан необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. По оформленным с городом договорам участия инвесторы развивают и благоустраивают столичные районы во время строительства в них жилой недвижимости. Для этого они возводят и передают городу различные сооружения.

Некоторыми подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Известно, что большинство из намеченных в июне проектов будут реализованы на западе Москвы. Здесь в районе Очаково-Матвеевское появятся детский сад и две школы, в которых будут созданы свыше 2,1 тысячи мест. В их строительство вложат всего 4,9 миллиарда рублей.

«На северо-западе столицы построят образовательный комплекс на 1,1 тысячи учеников и воспитанников, - добавил Гаман. - Инвестиции в его создание составят 3,1 миллиарда рублей».

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, согласование договоров по этим проектам перед непосредственным подписанием уже выходит на финишную прямую. По ее словам, строительством дошкольного и двух учебных заведений в Западном округе столицы займётся компания «ПИК». А в Северо-Западном округе в районе Покровское-Стрешнево будущий комплекс для малышей и школьников возведет MR Group.