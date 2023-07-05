Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин подал в МГИК документы на выдвижение на выборы мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для своей регистрации в качестве кандидата на должность мэра. В частности, глава города передал нотариально удостоверенные подписи депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве. В ближайшее время Мосгоризбирком должен принять решение по вопросу регистрации Сергея Собянина кандидатом, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На выборы мэра Москвы 2023 года Сергей Собянин идет кандидатом от «Единой России». Секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что под руководством Собянина столица превратилась в процветающий и комфортный мегаполис, один из самых современных городов мира.

«Под его (Сергея Собянина – Ред.) руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы», - сообщил Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, глава государства поддержит нынешнего руководителя столицы на сентябрьских выборах.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна»,- отметил Песков.

В июне Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокую награду мэр Москвы получил за за большой вклад в социально-экономическое развитие города. Сергей Собянин возглавил правительство столицы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Сейчас срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет, до 2018 года он составлял 4 года.

Напомним, голосование за нового мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Отдать свой голос можно будет в любой из назначенных дней – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Кроме традиционной процедуры с бумажными бюллетенями на избирательных участках жители Москвы могут проголосовать онлайн – с помощью системы дистанционного электронного голосования. В последнее время все больше москвичей предпочитают именно этот вариант. Проголосовать на выборах мэра Москвы могут все совершеннолетние жители столицы.