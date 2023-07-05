Ефимов: За пять лет москвичи купили на городских торгах свыше 21 тысячи парковочных мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об активном участии столичных автовладельцев в аукционах, на которых реализуются машино-места на паркингах города. При этом договоры оформляются без посредников с городскими властями, что делает процесс купли-продажи безопасным.

«С 2018 года жители приобрели в разных районах Москвы 21,7 тысячи парковочных мест», – отметил заммэра.

При этом сумма лота в среднем достигала 395 тысяч рублей. Места для стоянки авто предлагаются городом на подземных и наземных паркингах. Торги в этом случае проводятся по нескольким схемам. Например, это могут быть открытые аукционы на повышение цены или публичные предложения на понижение цены. Кроме того, бывает, что на торгах цена не объявляется. Есть и другой вариант - победителем аукциона становится предложивший самую большую сумму за лот. Некоторые лоты реализуются по преимущественному праву тем, кто живет в домах с размещенными в них автостоянками. При этом место для машины можно купить со скидкой 40 процентов.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что на городских торгах на один лот претендуют примерно 4,6 покупателя.

На московских аукционах можно также купить, например, различную нежилую недвижимость под ведение бизнеса, землю, нестационарные торговые сооружения. Те, кто их приобретает, могут разместить там важную для горожан инфраструктуру. Сюда входят салоны красоты, магазины, учреждения образования и спорта, сервисные службы и многое другое, полезное городу и его жителям.

Подробнее о торгах городской собственности - на Инвестиционном портале Москвы. Здесь также представлена документация, правила аукционов и сервисы. Обновление раздела «Имущество от города» проводится каждый день. Желающие могут сейчас посмотреть там данные примерно о шести тысячах объектов городского имущества.