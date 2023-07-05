Ликсутов: На станциях «Боровицкая» и «Полянка» завершился ремонт

Фото: пресс-служба московского метрополитена

В столичном метро продолжается масштабное обновление центральных станций. Недавно привели в порядок, например, «Менделеевскую», «Чеховскую» и «Цветной бульвар». На прошлой неделе завершился ремонт на станциях «Боровицкая» и «Полянка». Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Центральные станции метро нуждаются в особом внимании, так как ими ежедневно пользуется большое количество пассажиров», - отметил заммэра.

По его словам, до конца лета планируется отремонтировать еще несколько станций. «Мы постоянно обновляем и улучшаем транспортную инфраструктуру по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - подчеркнул Ликсутов.

Фото: пресс-служба московского метрополитена

КОНКРЕТНО

Всего за две недели на «Боровицкой» и «Полянке» выполнили большой список работ:

- расчистили и побелили более 12 тысяч квадратных метров сводов;

- покрасили почти 3 тысячи квадратных метров потолков в подуличных переходах и в зоне эскалаторов;

- заменили свыше 500 ламп;

- отшлифовали и покрыли лаком лавочки и деревянные поручни;

- ликвидировали течи в «мокрых» местах;

- отремонтировали мраморную облицовку;

- переложили кабельные линии;

- восстановили буквы на станции «Боровицкая».