В Чертаново топливо разлилось по проезжей части после опрокидывания грузовика Фото: МЧС России по Москве

В Проектируемом проезде № 6414 в районе Чертаново в среду, 5 июля, опрокинулся грузовой автомобиль. В результате ДТП на проезжую часть разлилось топливо. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на ГУ МЧС России по городу, пожарные уже ликвидировали последствия аварии.

Работы выполняли 9 человек и 4 единицы техники. Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от авто и очистили дорожное полотно от горючего вещества.

Пострадавших нет. На данный момент проезжая часть освобождена, движение в районе происшествия не затруднялось.

Ранее KP.RU рассказывал, что в понедельник, 3 июля, грузовик перевернулся на Нижегородской улице в Москве. Фура опрокинулась на бок и перекрыла дорогу. Информация о пострадавших не поступала, но на время движение оказалось затруднено. Для проезда транспорта осталась всего одна полоса.