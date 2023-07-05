Автомобилистку, сбившую женщину с коляской в Москве, приговорили к 9 годам колонии Фото: "КП" Архив

Суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП на северо-западе столицы, в результате которого погибли женщина и ее ребенок. Виновница аварии, находившаяся за рулем иномарки Наталья Украинская, получила 9 лет колонии общего режима, рассказали в прокуратуре Москвы.

Напомним, 27 ноября 2022 года на улице Свободы «Киа» врезался в трамвай, а затем выехал на тротуар и сбил женщину, которая шла с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Пешеход и один из ее детей погибли.

38-летняя автомобилистка, Наталья Украинская, в момент аварии была под наркотиками. Ее признали виновной в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения она еще 2 года и 10 месяцев не сможет сесть за руль.