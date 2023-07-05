В Москве задержали маньяка, который попытался изнасиловать прохожую в Битцевском парке Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали фигуранта по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера на юге Москве. В одном из парков 27-летний мужчина напал на незнакомую ему ранее 42-летнюю женщину и надругался над ней, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по столице.

Произошел инцидент утром 3 июля 2023 года. По данным следствия, мужчина напал на прохожую и попытался над ней надругаться. Женщина оказала насильнику активное сопротивление, после чего мужчина скрылся с места происшествия. СМИ сообщают, что произошло в Битцевском парке в Чертаново.

Правоохранители оперативно вычислили причастного к преступлению. Им оказался 27-летний мужчина. Его уже задержали и в ближайшее время доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее KP.RU писал, что учителя биологии одной из школ на юге Москвы будут судить за растление школьницы.